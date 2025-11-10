Ричмонд
Раскрыто, что известная певица может променять сцену на деревню

Певица Анна Асти (настоящее имя Анна Дзюба) может завершить свою сольную карьеру.

Об этом телеграм-каналу «Свита Короля» рассказала одна из её коллег. По словам источника, общаться с певицей стало трудно — разговоры теперь только о деревне и лошадях. Коллеги считают, что в ней больше не чувствуется прежнего творческого интереса.

Та же собеседница добавила, что если артистка продолжит жить в деревне и отдаляться от сцены, публика быстро о ней забудет. Тогда, чтобы вернуться, ей, возможно, придётся обращаться за поддержкой к Филиппу Киркорову.

После ухода из группы Artik & Asti Дзюба быстро добилась успеха: записала сольные альбомы, выступила в дуэте с Киркоровым и стала частым гостем на крупных мероприятиях. Позже она развелась и уехала в деревню, где теперь хочет восстановить старинный купеческий дом и заняться лошадьми. Пока все её планы связаны именно с этим.

