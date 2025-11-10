Раскрыто, что известная певица может променять сцену на деревню

После ухода из группы Artik & Asti Дзюба быстро добилась успеха: записала сольные альбомы, выступила в дуэте с Киркоровым и стала частым гостем на крупных мероприятиях. Позже она развелась и уехала в деревню, где теперь хочет восстановить старинный купеческий дом и заняться лошадьми. Пока все её планы связаны именно с этим.