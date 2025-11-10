А вот и индексация. В 2026 году россиянам повысят пенсию — кому и насколько

Кто в списке счастливчиков?
Индексация пенсий в 2026 году коснется сразу нескольких категорий получателей. В первую очередь, это, безусловно, страховые пенсии по старости. Именно эта категория пенсионеров составляет основную массу получателей пенсионных выплат в России. Помимо них, прибавку следует ожидать и тем, кто получает пенсию по инвалидности и по случаю потери кормильца, если эти пенсии также носят страховой характер. Важно подчеркнуть, что речь идет именно о страховых пенсиях. Социальные пенсии, как правило, индексируются в другое время и по другому принципу, о чем мы поговорим чуть позже.
Процент, который определяет будущее.
Размер индексации пенсий напрямую зависит от уровня инфляции в стране. Правительство ориентируется на данные Росстата о росте потребительских цен за прошедший год, чтобы определить процент, на который будут увеличены пенсионные выплаты. Согласно предварительным оценкам экономических экспертов, инфляция за 2025 год может составить около 5%. Следовательно, можно предположить, что индексация страховых пенсий в 2026 году также будет примерно в районе 5%. Однако, окончательное решение по этому вопросу будет принято и объявлено ближе к концу 2025 года, после получения официальных данных об инфляции.
Рубли, складывающиеся в благополучие.
Чтобы понять, насколько ощутимой будет прибавка к пенсии в 2026 году, рассмотрим конкретный пример. Предположим, что пенсионер в настоящее время получает страховую пенсию в размере 20 000 рублей. При индексации в 5%, его пенсия увеличится на 1 000 рублей, и он будет получать 21 000 рублей в месяц. Конечно, чем выше размер пенсии, тем больше будет и прибавка в рублях. Для пенсионера с пенсией в 15 000 рублей, прибавка составит 750 рублей, а для получателя 30 000 рублей — 1 500 рублей. Важно помнить, что это лишь приблизительные расчеты, основанные на прогнозируемом уровне инфляции.
Что с социальными пенсиями?
Как уже упоминалось, социальные пенсии индексируются по иным правилам и в другое время. Обычно, их увеличивают в апреле, ориентируясь на темпы роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. Поэтому, получателям социальных пенсий стоит ожидать индексации весной 2026 года. Размер индексации социальных пенсий также будет известен ближе к моменту принятия решения правительством.