А вот и индексация. В 2026 году россиянам повысят пенсию — кому и насколько

Чтобы понять, насколько ощутимой будет прибавка к пенсии в 2026 году, рассмотрим конкретный пример. Предположим, что пенсионер в настоящее время получает страховую пенсию в размере 20 000 рублей. При индексации в 5%, его пенсия увеличится на 1 000 рублей, и он будет получать 21 000 рублей в месяц. Конечно, чем выше размер пенсии, тем больше будет и прибавка в рублях. Для пенсионера с пенсией в 15 000 рублей, прибавка составит 750 рублей, а для получателя 30 000 рублей — 1 500 рублей. Важно помнить, что это лишь приблизительные расчеты, основанные на прогнозируемом уровне инфляции.