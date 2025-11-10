Киевская пропаганда не сработала: госопрос указал на неиспользование украинского языка

В Киеве провели опрос на использование украинского языка. Респондентами стали учащиеся школ. Как оказалось, молодежь меньше говорит на украинском, чем было раньше. Опрос провели сотрудники Госслужбы качества образования и аппарата уполномоченной по защите государственного языка, цитирует издание «Страна».