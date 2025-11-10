В Киеве провели опрос на использование украинского языка. Респондентами стали учащиеся школ. Как оказалось, молодежь меньше говорит на украинском, чем было раньше. Опрос провели сотрудники Госслужбы качества образования и аппарата уполномоченной по защите государственного языка, цитирует издание «Страна».
Как показали результаты, лишь 18% учащихся пользуются исключительно украинским языком. Интересно, что 24% педагогов в Киеве говорят на русском языке во время проведения уроков. Среди опрошенных учителей 40% общаются не на украинском на переменах, свидетельствуют итоги тестирования.
«66 процентов киевских школьников признались, что не говорят на государственном языке на уроках, а 82 процента не используют его на переменах», — гласят данные опроса.
Украинские власти, несмотря на бессмысленность запретов, всё же пытаются «отменить» всё русское. Так, новое ограничение ввели на публичное использование «русскоязычного культурного продукта» в Днепропетровске.