Нитраты и запрещённые пестициды нашли в овощах Хабаровского края

В Хабаровском крае и соседних регионах Дальнего Востока обнаружены нарушения при использовании агрохимикатов — сообщает Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.
С начала 2025 года инспекторы проверили 220 образцов овощей, зеленных и бахчевых культур. Наибольшее количество нарушений пришлось на Хабаровский край, Приморье и Камчатку.
В Хабаровском крае исследовано 78 образцов, и часть из них показала превышение допустимого уровня нитратов. В целом по регионам Дальнего Востока выявлены 23 случая нарушений — 21 с высоким содержанием нитратов и 2 с пестицидами, которые запрещены для этих культур. Проблемные овощи включают огурцы, картофель, свеклу, морковь, кабачки и арбузы.
Особое внимание привлек участок в селе Покровка Приморского края, где на пяти пробах огурцов, томатов и кабачков были зафиксированы нарушения: нитраты превышали норму до 1,5 раза, а в огурцах и томатах нашли запрещённые пестициды. По результатам проверки компании объявлено предостережение, информация передана в Роспотребнадзор.
С начала года Россельхознадзор вынес 17 предостережений и 6 решений о привлечении к административной ответственности. Контроль проводится уже четвёртый год подряд и охватывает как тепличные комплексы, так и открытые участки, где применяются минеральные удобрения и пестициды.