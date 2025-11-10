Нитраты и запрещённые пестициды нашли в овощах Хабаровского края

С начала года Россельхознадзор вынес 17 предостережений и 6 решений о привлечении к административной ответственности. Контроль проводится уже четвёртый год подряд и охватывает как тепличные комплексы, так и открытые участки, где применяются минеральные удобрения и пестициды.