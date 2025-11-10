Ученые планируют разработать правила наблюдения за байкальскими нерпами

Для детального изучения поведения эндемика на Ушканьих островах была проведена экспедиция: одна группа ученых наблюдала за тюленями, а другая собирала пробы для анализов. На 15 из отловленных нерп ученые установили специальные спутниковые метки, которые в режиме реального времени помогали отслеживать передвижения животных.