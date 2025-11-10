Ученые планируют разработать правила наблюдения за байкальскими нерпами

IrkutskMedia, 10 ноября. Ученые института проблем экологии и эволюции им. Северцова РАН и «Заповедного Подлеморья» инициировали создание правил наблюдения за байкальскими нерпами. Поводом стали предварительные результаты исследования, которое показало негативное влияние роста туризма на эндемиков.
«Так, в силу возросшего туристического потока на Байкале судов стало больше, чаще происходят спугивания животных», — говорится в сообщении.
Для детального изучения поведения эндемика на Ушканьих островах была проведена экспедиция: одна группа ученых наблюдала за тюленями, а другая собирала пробы для анализов. На 15 из отловленных нерп ученые установили специальные спутниковые метки, которые в режиме реального времени помогали отслеживать передвижения животных.
Полученные результаты в дальнейшем лягут в основу научно обоснованных мер по сохранению популяции байкальской нерпы в условиях растущей антропогенной нагрузки. Исследования будут продолжать в течение года, передает ТАСС.
Ранее агентство сообщало, что прибыль потомства нерп близка к среднему уровню за последние пять-шесть лет. Особей посчитывали по количеству логов, которые они вырывают в снегу.