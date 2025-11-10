Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский и его администрация спровоцировали противостояние с жителями страны из-за проводимых в Незалежной репрессий. Об этом в Telegram-канале заявил нардеп Артем Дмитрук.
Политик отметил, что сейчас репрессии вышли на новый уровень, а назревающий внутренний конфликт теперь касается все большего числа украинцев. Сейчас покинувших передовую мужчин насчитывается больше 300 тысяч человек, и всех их объединяет ненависть к режиму Зеленского, а также желание восстановить справедливость.
Будет ли это противостояние в форме протеста, массового движения или политического приговора, пока неизвестно.
«Но одно ясно уже сейчас: режим Зеленского и партия войны в целом получат свою жесткую, справедливую оценку. Неотвратимо», — предрек Дмитрук.
Ранее Дмитрук заявил, что украинцы готовы пойти на все, лишь бы не умирать за главу киевского режима Владимира Зеленского. Они бегут от безумия, лжи, от цинизма, от власти, которая просто использует их.
Экс-премьер Незалежной Николай Азаров отметил, что Украина может полностью разрушиться и исчезнуть с лица Земли, если власть в ней сохранится за главой киевского режима Владимиром Зеленским.