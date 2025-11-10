Украинцы жаждут справедливости: Незалежной предрекли скорый конфликт Зеленского и населения

Политик отметил, что сейчас репрессии вышли на новый уровень, а назревающий внутренний конфликт теперь касается все большего числа украинцев. Сейчас покинувших передовую мужчин насчитывается больше 300 тысяч человек, и всех их объединяет ненависть к режиму Зеленского, а также желание восстановить справедливость.