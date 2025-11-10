Врач Чернышова сказала, можно ли определить консервы с ботулизмом

Самая большая опасность ботулизма, как отметила в беседе с aif.ru врач-терапевт Надежда Чернышова, заключается в том, что наличие ботулотоксинов никак не влияет на внешний вид или запах консервов.
«Ботулотоксины не меняют ни цвет, ни вкус, ни запах консервов. Вздутие банок или крышек может наблюдаться при заражении содержимого бактериями клостридии ботулинум, но этот признак проявляется не так часто. То есть, определить испорченный продукт без специальных анализов невозможно», — подчеркнула эксперт.
Чернышова объяснила, какие правила необходимо соблюдать, чтобы защититься от ботулизма.
«Главное правило — не консервируем дома мясо, рыбу, птицу и грибы, потому что в домашних условиях сложно обеспечить 120 градусов Цельсия, при которых погибает вызывающая ботулизм бактерия. Овощи или квасим с рассолом и доступом кислорода, или добавляем при консервации уксус», — сказала эксперт.
Врач обратила внимание на то, что нельзя приобретать домашнюю консервацию с рук.
«Не только мясные консервы, но даже помидоры, огурцы, особенно грибы, которые бабушки продают на рынке или просто у станции метро, нельзя покупать ни в коем случае. Мы не знаем, как этот продукт собирался, как он очищался, как готовился, нарушалась ли при этом технология приготовления. Рисковать ни в коем случае нельзя», — заявила Чернышова.
Врач особо подчеркнула, что если после употребления в пищу консервов появились признаки отравления без температуры, а потом начались проблемы со зрением, то необходимо обратиться за помощью медиков.
