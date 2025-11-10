Омичей предупредили о скорой магнитной буре

В ночь с 11 на 12 ноября Омск накроет очередная магнитная буря. По прогнозу экспертов, она будет «мучить» метеозависимых омичей 12 часов. Правда, пик геомагнитной активности уровня G-2 (средняя буря) придется на ночное время, что облегчит состояние зависимых людей — им не придется вести активную дневную деятельность. Однако, омичам стоит соблюдать простые правила: воздержаться от стресса и физических нагрузок, а также исключить из своего рациона спиртные напитки.