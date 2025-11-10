Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичей предупредили о скорой магнитной буре

Неблагоприятные условия для метеозависимых случатся уже в середине наступившей недели.

Источник: Комсомольская правда

На сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ опубликовали свежие данные о геоактивности. Омичей ожидает магнитная буря средней интенсивности, которая случится 12 ноября.

В ночь с 11 на 12 ноября Омск накроет очередная магнитная буря. По прогнозу экспертов, она будет «мучить» метеозависимых омичей 12 часов. Правда, пик геомагнитной активности уровня G-2 (средняя буря) придется на ночное время, что облегчит состояние зависимых людей — им не придется вести активную дневную деятельность. Однако, омичам стоит соблюдать простые правила: воздержаться от стресса и физических нагрузок, а также исключить из своего рациона спиртные напитки.