Два туриста пострадали в выходные на «Красноярских Столбах»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В минувшие выходные сотрудники КГКУ «Спасатель» дважды приходили на помощь посетителям национального парка «Красноярские Столбы».

Источник: КГКУ "Спасатель"

Днем 8 ноября 45-летний мужчина во время прогулки получил травму ноги. Он самостоятельно обратился за помощью к спасателям, которые оперативно доставили его на Свердловскую и передали врачам.

Позднее, уже в темное время суток, на одной из пешеходных троп помощи попросила пожилая супружеская пара. 79-летний мужчина повредил ногу, а у его супруги началось сильное головокружение. Самостоятельно идти дальше они не могли. Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда нашли туристов в темноте и доставили их к медикам.

В КГКУ «Спасатель» напоминают: «Рекомендуем посетителям национального парка во время прогулок по Красноярским Столбам пользоваться обозначенными маршрутами, чтобы не получить травму и не заблудиться. Если вы страдаете какими-то заболеваниями, перед выходом на природу нужно с собой взять необходимые лекарства».