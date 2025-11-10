Два туриста пострадали в выходные на «Красноярских Столбах»

Позднее, уже в темное время суток, на одной из пешеходных троп помощи попросила пожилая супружеская пара. 79-летний мужчина повредил ногу, а у его супруги началось сильное головокружение. Самостоятельно идти дальше они не могли. Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда нашли туристов в темноте и доставили их к медикам.