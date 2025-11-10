Первый сигнал: астроном раскрыл тайный план, если 3/ATLAS окажется НЛО

В мире астрономии произошло событие, которое может стать историческим. Радиотелескоп MeerKAT в ЮАР зафиксировал то, что годами было лишь плодом фантазии писателей и сценаристов — потенциальный радиосигнал от межзвёздного объекта, который некоторые всерьёз считают артефактом внеземной цивилизации. Речь идёт о загадочном 3I/ATLAS — комете, пришедшей из-за пределов нашей Солнечной системы.
Что же произошло на самом деле?
24 октября радиотелескоп MeerKAT осуществил запись сигнала с космического объекта 3I/ATLAS. Как сообщил портал The Astronomer’s Telegram, «поглощение ОН было обнаружено в линиях 1665 МГц и 1667 МГц».
Для неспециалиста это может показаться сухой технической информацией, но для учёных — это потенциальный ключ к разгадке природы объекта. Особенно важно, что предыдущие подобные попытки проваливались, что делает нынешний результат чрезвычайно ценным.
Однако эйфорию от открытия сдерживает осторожность научного сообщества. Сигналы на этих частотах могут быть связаны с естественным излучением гидроксильных групп (ОН), которые часто встречаются в кометах. Так что, является ли этот сигнал просто «дыханием» космической странницы или же чем-то более сложным, ещё предстоит выяснить.
Загадочный гость: от зелёного к синему и необъяснимые манёвры.
История 3I/ATLAS полна странностей с момента его обнаружения в начале июля. Учёные быстро установили, что это небесное тело является кометой из другой звёздной системы, но на этом её «нормальность» заканчивается.
Сначала астрономы зафиксировали, что объект продемонстрировал необычный манёвр в виде негравитационного ускорения. Это означает, что его движение нельзя объяснить лишь воздействием гравитации Солнца и планет. Что придало ему ускорение? Внутренние выбросы газа, как у обычных комет? Или что-то иное?
Ещё более интригующим стало изменение цвета объекта. Изначально 3I/ATLAS был зелёного цвета. Затем астрономы заметили синее свечение. А затем появилась информация, что объект вновь изменил свой цвет и стал бледно-голубым.
Подобная «хамелеонская» природа ставит в тупик исследователей и добавляет аргументов тем, кто, как гарвардский астрофизик Ави Леб, допускает искусственное происхождение объекта.
Леб, известный своей гипотезой о том, что предыдущий межзвёздный объект Оумуамуа мог быть инопланетным зондом, активно интересуется 3I/ATLAS. Он сообщил, что в середине марта объект будет проходить возле Юпитера.
Это открывает уникальную возможность: в этот момент космический аппарат «Юнона» попытается поймать радиосигнал от объекта на низких частотах. Если эта попытка увенчается успехом, загадка 3I/ATLAS может быть раскрыта.
Готово ли человечество к контакту?
По прогнозам, к нашей планете объект может приблизиться уже 19 декабря. Хотя непосредственной угрозы он не представляет, его приближение заставляет задуматься о более глобальном вопросе: что, если мы не одиноки во Вселенной, и однажды контакт состоится по-настоящему?
На этот вопрос в беседе с aif.ru попытался ответить астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев.
По его словам, «нет конкретного плана, как мы будем устанавливать контакт с инопланетной цивилизацией. Тем более любой план потребует согласия либо большинства стран, либо малую часть из них. К тому же на данный момент это не первостепенная необходимость. Пока нет явных признаков контакта, это событие остается в научной фантастике и теоретических рассуждениях».
Эксперт подчеркивает, что государства сейчас сфокусированы на более насущных проблемах, таких как климатические изменения, экономические кризисы и локальные военные конфликты. Однако если факт обнаружения внеземной жизни будет неоспоримо установлен, ситуация кардинально изменится.
«Если же факт обнаружения внеземной жизни будет неоспоримо установлен, то будет предпринята попытка организовать глобальную реакцию через ООН или специализированное агентство. Это позволит привлечь к решению проблемы все страны, а не только те, кто обладает передовыми технологиями», — подчеркнул астроном.
Кто ищет инопланетян.
Киселев подтвердил, что ряд стран работает над поиском сигналов внеземных цивилизаций. Например, Россия использует для этих целей радиотелескоп РАТАН-600, а США, вероятно, ведут свои закрытые исследования.
«Некоторые государства, например США, вероятно и ведут свои закрытые исследования и имеют внутренние протоколы действий на случай обнаружения сигнала признаков внеземной жизни — эти протоколы, скорее всего, касаются вопросов национальной безопасности и не раскрываются», — добавил эксперт.
Таким образом, человечество, с одной стороны, активно ищет братьев по разуму, а с другой — не имеет единого плана на случай, если поиски увенчаются успехом. Сигнал, пойманный телескопом MeerKAT, — это пока лишь намёк, осторожный стук в дверь. Но он заставляет нас задуматься: что мы скажем, если дверь однажды откроется?
Пока же учёные всего мира с затаённым дыханием ждут новых данных с просторов космоса и от аппарата «Юнона», которые могут пролить свет на природу самого загадочного гостя нашей Солнечной системы — 3I/ATLAS.