Адвокат попросил прекратить дело рыбопромышленника Кана из-за его смерти

Адвокат сахалинского рыбопромышленника Олега Кана заявил ходатайство о прекращении уголовного дела, в рамках которого его клиент обвинялся в создании преступного сообщества, контрабанде живого краба на сумму свыше 2,6 миллиарда рублей и уклонении от уплаты налогов. Как сообщает РИА Новости, защита ссылается на смерть подсудимого.
Представитель Кана в Фрунзенском районном суде Владивостока подчеркнул, что «факт смерти установлен и зарегистрирован на территории Российской Федерации». Кроме того, защита предоставила письменное заявление сестры обвиняемого, Ан Сун Дя, о ее согласии на прекращение дела, что требуется от родственников в случае смерти фигуранта.
Ранее, в рамках другого дела, адвокат обнародовал данные о возможной смерти Кана в Великобритании, однако Генпрокуратура назвала эту версию инсценировкой. Олег Кан скрылся от следствия за границей, был объявлен в международный розыск и заочно арестован. В апреле прошлого года его заочно приговорили к 17 годам колонии за организацию убийства бизнесмена, передает РИА Новости.
По сведениям базы судебных приставов, рыбопромышленник с Дальнего Востока Олег Кан оставил долги на 336 миллиардов рублей. Чем известен рыбопромышленник и каким образом он накопил долги на сотни миллиардов рублей, выясняла «Вечерняя Москва».