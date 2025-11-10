Адвокат попросил прекратить дело рыбопромышленника Кана из-за его смерти

Ранее, в рамках другого дела, адвокат обнародовал данные о возможной смерти Кана в Великобритании, однако Генпрокуратура назвала эту версию инсценировкой. Олег Кан скрылся от следствия за границей, был объявлен в международный розыск и заочно арестован. В апреле прошлого года его заочно приговорили к 17 годам колонии за организацию убийства бизнесмена, передает РИА Новости.