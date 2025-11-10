Военнослужащие российской группировки войск «Центр» эвакуировали семью из Красноармейской городской агломерации в Донецкой народной республике, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что эвакуированы женщина и двое мужчин.
«Разведчики 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Центр” вывели семью мирных жителей из Красноармейской городской агломерации», — говорится в сообщении.
Замкомандира разведывательного батальона отметил, что военные с помощью беспилотных летательных аппаратов выбрали безопасный маршрут без мин ВСУ.
Кроме того, он рассказал, что военные РФ «отгоняют» беспилотники противника, которыми украинские военные пытаются атаковать мирных жителей.
Ранее капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что российские военные не выпускают из Красноармейска идущих на прорыв солдат Вооружённых сил Украины.