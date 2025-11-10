Разведчики РФ вывели из-под Красноармейска трёх мирных жителей

«Разведчики 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Центр” вывели семью мирных жителей из Красноармейской городской агломерации», — говорится в сообщении.