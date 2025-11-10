В Новосибирске дорожные службы продолжают круглосуточную уборку снега

Работы ведутся комплексно: техника выстраивается в несколько рядов, чтобы одновременно очищать всю ширину проезжей части. Для расчистки улично-дорожной сети ежедневно используется около 500 единиц техники.
Уборка проводится круглосуточно.
«Водители сменяются, экипажи обновляются, а техника продолжает работу. Всё организовано по сменам. Из-за непрерывных осадков увеличиваются продолжительности смен механизаторов», — сообщили в департаменте дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.
За последние трое суток было вывезено более 28 тысяч кубометров снега.
Работы продолжаются. Сегодня в первую смену задействовано около 290 единиц техники: автогрейдеры, шнекороторные снегоочистители, тракторы МТЗ, бульдозеры, коммунально-дорожные машины, а также техника для механизированной и ручной уборки.