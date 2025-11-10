Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске дорожные службы продолжают круглосуточную уборку снега

Дорожные службы продолжают устранять последствия непогоды в условиях постоянного снегопада. Об этом сообщает Мэрия Новосибирска.

Источник: Аргументы и факты

Работы ведутся комплексно: техника выстраивается в несколько рядов, чтобы одновременно очищать всю ширину проезжей части. Для расчистки улично-дорожной сети ежедневно используется около 500 единиц техники.

Уборка проводится круглосуточно.

«Водители сменяются, экипажи обновляются, а техника продолжает работу. Всё организовано по сменам. Из-за непрерывных осадков увеличиваются продолжительности смен механизаторов», — сообщили в департаменте дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.

За последние трое суток было вывезено более 28 тысяч кубометров снега.

Работы продолжаются. Сегодня в первую смену задействовано около 290 единиц техники: автогрейдеры, шнекороторные снегоочистители, тракторы МТЗ, бульдозеры, коммунально-дорожные машины, а также техника для механизированной и ручной уборки.