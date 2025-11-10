Ричмонд
Сборка чипов «Байкал-М» остановлена: развитие проекта невозможно из-за недостающих компонентов

В России прекратили эксперимент по сборке процессоров «Байкал-М».

Источник: Комсомольская правда

В Калининградской области три года тестировали сборку чипов «Байкал-М». Проект показал приличные результаты. Однако эксперимент пришлось завершить из-за недостатка компонентов. Так заявил гендиректор «Байкал Электроникс» Андрей Евдокимов, пишет ТАСС.

По его уточнению, развитие проекта невозможно из-за дефицита полупроводниковых кристаллов на рынке. Они необходимы для защиты от повреждений, а также для контакта с внешней средой.

Пояснение также дал гендиректор GS Nanotech Сергей Пластинин. По его словам, компания получила 74−85% пригодной продукции. Для успешной реализации эксперимента требуется намного больше кристаллов, уточнил спикер.

Тем временем в ИКИ РАН рассказали о мощной вспышке на Солнце. Сила выброса уничтожила гигантский протуберанец. Она «обвила» облако плазмы.