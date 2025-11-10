Зелёная вода может пойти из кранов новосибирцев с 11 ноября

С 11 по 25 ноября в зоне ответственности Новосибирской ТЭЦ-2 пройдёт необычная операция: тепловые сети проверят с помощью органического красителя. Работы затронут исключительно закрытые системы теплоснабжения, где циркулирует вода для отопления, а не для водопровода. Этот современный и эффективный метод диагностики позволяет находить малейшие дефекты, включая утечки теплоносителя, неисправности теплообменников и несанкционированные врезки.