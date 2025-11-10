Зелёная вода может пойти из кранов новосибирцев с 11 ноября

С 11 по 25 ноября в зоне ответственности Новосибирской ТЭЦ-2 пройдёт необычная операция: тепловые сети проверят с помощью органического красителя. Работы затронут исключительно закрытые системы теплоснабжения, где циркулирует вода для отопления, а не для водопровода. Этот современный и эффективный метод диагностики позволяет находить малейшие дефекты, включая утечки теплоносителя, неисправности теплообменников и несанкционированные врезки.
Жителям близлежащих домов не стоит пугаться, если из водопроводного крана вдруг пойдёт вода зелёного цвета. Специалисты заверяют, что используемый краситель абсолютно безопасен для здоровья. В такой ситуации необходимо просто закрыть кран и немедленно сообщить о происшествии в диспетчерскую службу.
Связаться можно с кол-центром СГК по телефону 8−800−300−55−55 или с ЕДДС Новосибирска по номеру (383) 218−00−51. Эта информация поможет оперативно локализовать место возможной неисправности и предотвратить более серьёзные последствия.