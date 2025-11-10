В Карагандинской области впервые открылась региональная «Школа аналитики»

— Эффективное управление регионом невозможно без экспертного и гражданского участия. Тесное взаимодействие формирует модель управления, способную отвечать на вызовы и содействовать развитию региона и всей страны. Уверен, что участники проекта получат нужные навыки и будут формировать аналитические материалы по ключевым направлениям экономики. Ждём от вас интересных идей и решений, направленных на развитие нашего региона и страны в целом, — говорит глава региона Ермаганбет Булекпаев, выступая на открытии школы.