В Карагандинской области впервые открылась региональная «Школа аналитики»

И теперь впервые вышел на региональный уровень, передает DKNews.kz.
Инициатива открытия принадлежит акимату области, который предложил создать площадку для подготовки собственных экспертов, учитывая высокий интеллектуальный потенциал региона и наличие университетов. Идею поддержал спикер Сената Маулен Ашимбаев.
Основная тема проекта — развитие аналитического мышления и работа с данными в целях устойчивого развития Карагандинского региона.
— Эффективное управление регионом невозможно без экспертного и гражданского участия. Тесное взаимодействие формирует модель управления, способную отвечать на вызовы и содействовать развитию региона и всей страны. Уверен, что участники проекта получат нужные навыки и будут формировать аналитические материалы по ключевым направлениям экономики. Ждём от вас интересных идей и решений, направленных на развитие нашего региона и страны в целом, — говорит глава региона Ермаганбет Булекпаев, выступая на открытии школы.
Проект реализуется при поддержке Сената и направлен на развитие профессиональных компетенций молодёжи, критического мышления и навыков стратегического анализа. На участие поступило более 90 заявок, и по итогам двухэтапного отбора были выбраны 40 человек в возрасте до 35 лет — преподаватели вузов, специалисты частного сектора и представители рабочих профессий.
Обучение в школе проходит офлайн с 8 ноября по 6 декабря 2025 года. Программа состоит из пяти модулей — от введения в аналитику до визуализации данных. 90 процентов лекторов — приглашённые эксперты из Астаны и Алматы. Среди них — руководитель аппарата Сената Парламента Казахстана Максим Споткай, депутат Айдос Сарым, генеральный директор Eurasian Center for PeopleManagement Леся Каратаева и многие другие.
Советник председателя Сената и куратор проекта Жулдызай Искакова отметила, что ценность таких программ заключается в создании профессиональной площадки для обмена опытом.
— Важность проекта «Школа аналитики» в том, что он создаёт площадку для роста, позволяет получает новые знания, оттачивать свои аналитические науки и расширять взаимодействие между экспертами. Надеемся, что аналитики Карагандинской области покажут достойные результаты и по итогам станут частью большой Taldau Community, которая формируется под эгидой Сената на протяжении уже пяти лет, — сказала представитель Сената.
Участники «Школы аналитики» уверены, что проект поможет им не только в работе, но и в жизни. Камбар Хасенов, помощник машиниста электровоза и руководитель регионального совета молодёжи НК «КТЖ», рассказал, что рассматривает участие в программе как возможность личного роста.
— Вся наша жизнь состоит из цифр и аналитики: планирование дня, работы, семьи, финансов. Я сам не силен в анализе и хочу получить знания, которые помогут в жизни и в проекте, — поделился мнением Камбар Хасенов.
По итогам обучения участники подготовят аналитические материалы, которые будут рекомендованы к использованию в работе государственных органов Карагандинской области. Лучшие выпускники войдут в экспертный совет региона. Две команды, представившие наиболее сильные проекты, получат приглашение в Школу аналитики в Астане, которая стартует в январе 2026 года.