Ученые показали завораживающее зрелище: гигантская вспышка на Солнце разрушила протуберанец

Ученые ИКИ РАН показали завораживающее действие. В своем Telegram-канале они опубликовали ролик, где вспышка на Солнце уничтожает гигантский протуберанец. Отмечается, что утром 9 ноября произошла мощная вспышка, которая привела к уничтожению гигантского протуберанца. Это волокно темного холодного газа, достигающее длины около 300 тысяч километров, находилось рядом с местом взрыва.
«Один из фрагментов сегодняшней утренней X-вспышки, попавший в поле зрения непрерывно наблюдающих за Солнцем космических телескопов», — говорится в сообщении от исследователей ИКИ РАН.
Специалисты создали видео, демонстрирующее это явление. В описании к ролику указано, что магнитные волокна, выброшенные из центра вспышки, обвивают и поглощают солнечный протуберанец, находящийся поблизости. Отмечается, что эта часть ролика выглядит не менее завораживающе. В Telegram-канале сообщается, что «плазменные волокна, бешено крутясь, ввинчиваются обратно в поверхность Солнца, утаскивая туда за собой остатки только что растерзанного ими более слабого и медленного газового “существа”».
Нужно отметить, что в последнее время вспышки на Солнце происходят очень часто. Они являются причиной многих магнитных бурь. Последняя сильная по мощности магнитная буря произошла 7 ноября 2025 года.
Ученые были уверены, что эти геомагнитные возмущения были одними из самых сильных за последние месяцы. Сообщалось, что Землю накрыла магнитная буря класса G5, вызванная сразу несколькими вспышками на Солнце. Ученые ожидали худшего, прогнозируя, что мощные геомагнитное излучение продолжатся несколько дней, ведь по их прогнозам выброшенная плазма должна была задеть Землю напрямую, что вызвало было мощную магнитную бурю, длившуюся несколько дней. Но, к счастью, потоки плазмы прошли по касательной, и метеозависимые россияне ощущали дискомфорт чуть больше суток.
Правда, вслед за мощной магнитной бурей пришла другая, намного слабее. Отмечалось, что 8 ноября 2025 года геомагнитные возмущения Земли были намного слабее, они держались на уровне G2, не доставляя неудобство метеозависимым людям.
Вообще до сих пор ведутся споры, может ли нестабильная геомагнитная обстановка влиять на самочувствие людей или магнитные бури выводят только из строя технику. Метеозависимые отмечают ухудшения состояния, они жалуются на головную боль, перепады давления и повышенную сонливость. Также бытует мнение, что подобное состояние — это последствия самовнушения. Якобы магнитные бури не оказывают влияния на здоровье людей.
Как бы то ни было, россияне все больше следят за геомагнитной обстановкой. А пресса активно публикует прогнозы магнитных бурь.