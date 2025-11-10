Ученые показали завораживающее зрелище: гигантская вспышка на Солнце разрушила протуберанец

Ученые были уверены, что эти геомагнитные возмущения были одними из самых сильных за последние месяцы. Сообщалось, что Землю накрыла магнитная буря класса G5, вызванная сразу несколькими вспышками на Солнце. Ученые ожидали худшего, прогнозируя, что мощные геомагнитное излучение продолжатся несколько дней, ведь по их прогнозам выброшенная плазма должна была задеть Землю напрямую, что вызвало было мощную магнитную бурю, длившуюся несколько дней. Но, к счастью, потоки плазмы прошли по касательной, и метеозависимые россияне ощущали дискомфорт чуть больше суток.