Специалисты восьми сфер в Хабаровском крае хотят зарабатывать больше

Больше всего ожидания расходятся с реальностью у IT-специалистов. Они хотели бы получать в среднем 100 тысяч рублей, но компании предлагают им почти на 20,5 тысячи рублей меньше. Юристы и специалисты по закупкам также надеются на зарплату выше рыночной — разница составляет более 14 и 13 тысяч рублей соответственно. Немного более скромные, но все же завышенные запросы у работников сферы управления персоналом, финансов, образования, продаж и маркетинга.