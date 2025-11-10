Специалисты восьми сфер в Хабаровском крае хотят зарабатывать больше

Осенью 2025 года в Хабаровском крае сложилась интересная ситуация на рынке труда. Специалисты в восьми профессиональных сферах рассчитывают на более высокую зарплату, чем готовы предложить им работодатели. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Больше всего ожидания расходятся с реальностью у IT-специалистов. Они хотели бы получать в среднем 100 тысяч рублей, но компании предлагают им почти на 20,5 тысячи рублей меньше. Юристы и специалисты по закупкам также надеются на зарплату выше рыночной — разница составляет более 14 и 13 тысяч рублей соответственно. Немного более скромные, но все же завышенные запросы у работников сферы управления персоналом, финансов, образования, продаж и маркетинга.
При этом есть и обратные примеры. В некоторых отраслях компании готовы платить кандидатам даже больше, чем они сами ожидают. Это характерно для сфер, где много вахтовой работы и требуются рабочие профессии. Например, в сфере добычи сырья среднее предложение составляет 175,9 тысячи рублей, что на 35,4 тысячи рублей выше запросов соискателей. Также щедрые предложения, опережающие ожидания, есть в автомобильном бизнесе, на транспорте, в строительстве и на производстве.
Что касается самых высокооплачиваемых направлений в Хабаровском крае, то в октябре лидерами стали добывающая отрасль, топ-менеджмент, строительство, производство и автомобильный бизнес. Именно в этих сферах можно было найти предложения с зарплатой от 130 до 175 тысяч рублей.