Новосибирская «Сибирь» проиграла лидеру группы «Золото» Второй лиги

Матч 17-го тура состоялся 9 ноября. Его исход решил гол нападающего «Велеса» Егора Сысоева уже на восьмой минуте. Все усилия сибиряков сравнять счет не привели к успеху. Так, в конце первого тайма Дмитрий Яковлев не реализовал выход один на один с голкипером гостей, а уже в добавленное ко второму тайму время Билал Билалов нанес хороший удар головой, но промахнулся.