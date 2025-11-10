Приставы взыскивают долги с участника теракта на аэродроме в Иркутской области Тимофеева*

В России приставы принудительно взыскивают долги по кредитам с возможного участника атаки БПЛА на Иркутскую области Артема Тимофеева*. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные суда.
В материалах утверждается, что Артем Тимофеев* перестал платить по кредитам. В его отношении завели два исполнительных производства о взыскании задолженности. Отмечается, что долг превышает 148 тысяч рублей.
Стоит напомнить, что счета Артема Тимофеева* уже заблокированы. Сейчас ведется расследование по делу о его причастности к теракту на аэродроме в Иркутской области.
В Курской области возбудили дело в отношении украинского солдата. Его обвиняют в совершении теракта. Как заявили в суде, предположительно, с октября 2024 года по 8 февраля 2025 года боевик неоднократно незаконно пересекал российскую границу в Суджанском районе Курской области.
*внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.