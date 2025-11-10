В России заработают новые правила вступления в наследство: что изменится

Об этом рассказала юрист Натали Феофанова, сообщает ИА DEITA.RU. Эти изменения сделаны для того, чтобы наследники могли более осознанно принимать решения о вступлении в наследство, зная о возможных финансовых обязательствах, связанных с имуществом покойного.
Основная новация заключается в том, что нотариусы, открывшие наследственное дело, с указанной даты обязаны будут предпринимать меры для определения наличия у наследодателя долгов и кредитной истории. Эта обязанность распространяется на всех нотариусов, независимо от того, запрашивали ли наследники ранее подобную информацию или нет.
В процессе исполнения своих обязанностей нотариус будет взаимодействовать с Центральным каталогом кредитных историй и бюро кредитных историй (БКИ) через Единую информационную систему нотариата, пишет портал «Финансы Mail».
Когда нотариус получит сведения о кредитной истории и наличии долгов у наследодателя, он должен будет в течение трёх рабочих дней уведомить об этом всех наследников, подавших заявления о принятии наследства.
Это можно сделать в письменной форме, направив информацию по адресу места жительства или электронной почты наследника, или лично, чтобы обеспечить донос информации в максимально доступной форме. Такая прозрачность позволяет наследникам объективно оценить ситуацию и принять взвешенное решение, исходя из реальных долговых обязательств умершего.
В деталях нотариус сообщит о наличии либо отсутствии долговых обязательств, а также укажет их размер на дату запроса. Это даст наследникам ясное представление о полной финансовой ситуации, связанной с наследственным имуществом.
Всё это призвано предотвратить ситуации, когда, приняв имущество, наследники автоматически становятся ответственными за его финансовые обязательства, зачастую превышающие стоимость наследуемых активов. Теперь у них есть возможность заранее осознать полный объём ответственности.
Важно подчеркнуть, что, несмотря на введённые нововведения, базовые принципы наследственного права остаются неизменными. Наследники отвечают по долгам наследодателя, однако их ответственность ограничена размером наследственного имущества. То есть, даже если долги велики, наследники не будут обязаны отдавать больше, чем получили в наследство.