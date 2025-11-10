В России заработают новые правила вступления в наследство: что изменится

Основная новация заключается в том, что нотариусы, открывшие наследственное дело, с указанной даты обязаны будут предпринимать меры для определения наличия у наследодателя долгов и кредитной истории. Эта обязанность распространяется на всех нотариусов, независимо от того, запрашивали ли наследники ранее подобную информацию или нет.