Геронтолог Новоселов рассказал, как продлить жизнь на 15 лет

Врач-невролог, гериатр и нейрофизиолог Валерий Новоселов в беседе с aif.ru сообщил, что есть очевидные и неочевидные способы продлить себе жизнь.
К очевидным, по словам специалиста, относятся: правильное питание, отказ от вредных привычек, здоровый сон, полноценная физическая активность.
«Среди неочевидных способов один из интересных — это прерывистая нормобарическая гипокситерапия. Этот механизм меняет работу всего нашего метаболизма на генетическом уровне, эпигенетическом уровне, метаболическом уровне. Это может дать дополнительно 10−15 лет активной жизни, и самое главное — здоровой жизни», — отметил эксперт.
Прерывистая нормобарическая гипокситерапия — это немедикаментозный метод профилактики, лечения и реабилитации в медицине, который заключается в чередующемся вдыхании воздуха с пониженным содержанием кислорода при нормальном парциальном давлении кислорода и атмосферного воздуха с обычным содержанием кислорода.
Новоселов отметил, что в 2019 году за открытие по этой теме Нобелевскую премию по физиологии или медицине присудили ученым из США и Великобритании — Уильяму Кэлину-младшему, Греггу Семензу и Питеру Рэтклиффу.
Они проводили исследование того, как клетки реагируют и адаптируются к изменению уровня кислорода в окружающей среде.
