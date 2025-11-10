Стоимость фьючерса на золото превысила отметку в $4 050 впервые с 30 октября

Ранее сообщалось, что российский Минфин с 10 ноября по 4 декабря 2025 года намерен продать иностранную валюту и золото на сумму 2,7 миллиарда рублей. Так, ежедневный объём продаж будет равняться 0,1 миллиарда рублей. Это существенно ниже текущего уровня — в период с 7 октября по 7 ноября ведомство продавало валюту и золото на сумму 13,9 миллиарда рублей при дневном объёме 0,6 млрд. Месяцем ранее данный показатель находился на уровне 1,4 млрд рублей в день.