Иноагент Смольянинов получил новый штраф за неоплату в срок предыдущего

Смольянинов признан иноагентом и внесён в список террористов и экстремистов.

Источник: Аргументы и факты

Суд вновь оштрафовал в двукратном размере сбежавшего из РФ актёра Артура Смольянинова* за неоплату другого штрафа, следует из судебных материалов.

«5 ноября 2025 года вынесено постановление о назначении административного наказания», — говорится в документе.

Другие подробности в настоящее время не приводятся.

Кроме того, два административных дела по статье «Неуплата административного штрафа в срок» суд рассмотрит 10 и 21 ноября текущего года.

Ранее сообщалось, что Смольянинова дважды оштрафовали за неоплату автомобильных штрафов. Кроме того, его оштрафовали за нарушение закона об иноагентах.

* Признан в РФ иностранным агентом и внесён в список террористов и экстремистов.