Иноагент Смольянинов получил новый штраф за неоплату в срок предыдущего

Суд вновь оштрафовал в двукратном размере сбежавшего из РФ актёра Артура Смольянинова* за неоплату другого штрафа, следует из судебных материалов.
«5 ноября 2025 года вынесено постановление о назначении административного наказания», — говорится в документе.
Другие подробности в настоящее время не приводятся.
Кроме того, два административных дела по статье «Неуплата административного штрафа в срок» суд рассмотрит 10 и 21 ноября текущего года.
Ранее сообщалось, что Смольянинова дважды оштрафовали за неоплату автомобильных штрафов. Кроме того, его оштрафовали за нарушение закона об иноагентах.
* Признан в РФ иностранным агентом и внесён в список террористов и экстремистов.