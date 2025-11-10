Сердце не выдержало: коллеги сказали о болезни и последних днях Симонова

Уход из жизни народного артиста РФ Владимира Симонова стал потрясением для всего театрального и кинематографического сообщества. Актер, чье имя стало символом целой эпохи в истории Театра имени Вахтангова, скончался 8 ноября на 69-м году жизни.
Отдал сердце публике.
Как стало известно, последние месяцы жизни Владимир Симонов провел в борьбе с тяжелым недугом.
«Он давно болел. С лета», — поделился актер театра Вахтангова Артур Иванов.
«Для нас всех это просто невосполнимая утрата. Просто оторвали кусок тебя. Потому что Вахтанговский театр — это такая большая-большая семья. И восполнить уход родных тебе людей — это невозможно», — сказал он.
Режиссер театра Вахтангова Владимир Иванов сообщил, что организм актера не выдержал многомесячной борьбы с недугом.
«У него сердце, давление. Ушел человек. Господь его призвал», — констатировал режиссер.
Невосполнимая утрата для театра и кино.
Владимир Иванов в беседе с aif.ru подчеркнул, что уход Владимира Симонова стал невосполнимой утратой для Вахтанговского театра, в котором он служил.
«Его уход — невосполнимая потеря для Вахтанговского театра. Симонов был обладателем редкой актерской индивидуальности, ему были подвластны все мыслимые жанры театра. Он был убедителен, интересен, заразителен в любом образе, играл самые разнообразные роли. Симонов стал одним из знаковых лиц московской части труппы современного Вахтанговского театра. Имя Симонова будет вписано в историю нашего театра наряду с прославленными Ульяновым, Яковлевым и всеми выдающимися мастерами».
Режиссер дал честную оценку таланту актера который завоевал сердца как поклонников театра, так и тех, кто предпочитает кино. Его творческая биография — это более 150 ролей в фильмах и сериалах и десятки ярких образов на сцене. Его любит и помнит старшее поколение по работам в лентах «Одиноким предоставляется общежитие», «Криминальный талант», «Граница. Таежный роман», «Жизнь и судьба». Более молодой зритель знаком с Симоновым по работам в фильмах «Дети Арбата», «Куприн», «Каменская», «Виола Тараканова» и других. Несмотря на болезнь, он продолжал сниматься. Его последними картинами стали «Письмо Деду Морозу», «ОПГ» и «Куколка».