Сердце не выдержало: коллеги сказали о болезни и последних днях Симонова

Режиссер дал честную оценку таланту актера который завоевал сердца как поклонников театра, так и тех, кто предпочитает кино. Его творческая биография — это более 150 ролей в фильмах и сериалах и десятки ярких образов на сцене. Его любит и помнит старшее поколение по работам в лентах «Одиноким предоставляется общежитие», «Криминальный талант», «Граница. Таежный роман», «Жизнь и судьба». Более молодой зритель знаком с Симоновым по работам в фильмах «Дети Арбата», «Куприн», «Каменская», «Виола Тараканова» и других. Несмотря на болезнь, он продолжал сниматься. Его последними картинами стали «Письмо Деду Морозу», «ОПГ» и «Куколка».