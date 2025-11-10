Кондитерская, как в Америке и ресторан с фламинго: открытия октября в Екатеринбурге

Большие печенья, почти как в Америке, можно попробовать в крупном ТРЦ.
Аналог американской кондитерской с большими печеньями открылся в Екатеринбурге, а кроме него еще рыбный ресторан и несколько брендовых магазинов. Подробнее о том, какие заведения появились в октябре — в подборке URA.RU.
Ресторан «РыбаLove» с фламинго и аквариумами.
В гастромолле «Главный» появился третий по счету рыбный ресторан. Фишкой интерьера стали аквариумы с живыми устрицами и камчатским крабом. На стенах изображены розовые фламинго, попугаи, а меню стилизовано под рыбную чешую.
На прилавке кондитерской представлены печенья с разными вкусами.
Кондитерская, вдохновленная Америкой.
Попробовать большие горячие печеньки с разными начинками можно в новой кондитерской-кофейне Cream Cookie. Владелец рассказывал, что печенье выпекают в отдельном цехе, находящемся в Екатеринбурге. Подобные заведения особенно популярны на Западе, а видео с обзорами таких кофеен становятся вирусными.
Магазин детской брендовой одежды.
В ТРЦ Veer Mall появился магазин Funny Yanny, где представлена детская и подростковая одежда разных брендов. Кроме того, в магазине можно найти обувь и аксессуары.
Китайское бистро с жареным молоком.
Бистро Jang Su с поварами-китайцами появилось в «Главном». Там подают битые огурцы, жареный рис и лапшу, хрустящие баклажаны, жареное молоко. Еще одна точка есть в центре города.
В «Привет Ливан» подают блюда, приготовленные на мангале и не только.
Левантийская кухня.
Второе бистро «Привет Ливан!» открылся в техническом режиме. Там обновили меню и гости могут попробовать кебаб, шавурму, блюда на мангале и арабскую пиццу. Заведение расположено на первом этаже гастромолла «Главный».
Обновленный магазин Zarina.
В ТЦ «Мега» открылся расширенный. Внутри — в два раза больше пространства, лимитированная коллекция и расширенный ассортимент: кроме женских, еще и мужские вещи.
Бутик с европейскими товарами.
Одежда из Италии, Германии и других стран теперь продается в магазине Avenue Mode, он открылся в ТРЦ «Алатырь». Коллекции подойдут как тем, кто предпочитает деловой стиль, так и повседневный.