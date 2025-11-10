Учёные заявили, что спутник Сатурна Энцелад может быть пригоден для жизни

По данным учёных, общие теплопотери спутника достигают 54 гигаватт, что сопоставимо с ожидаемым притоком энергии от приливных сил. Специалисты уточняют, что такой баланс доказывает то, что океан Энцелада может оставаться жидким на протяжении геологических эпох, создавая стабильную среду для зарождения жизни.