Учёные заявили, что спутник Сатурна Энцелад может быть пригоден для жизни

Океан на спутнике Сатурна Энцеладе может являться средой, пригодной для «инопланетной жизни», следует из исследования специалистов Института планетологии Оксфордского университета (Британия) и Юго-Западного исследовательского института в Боулдере (США).
Астрономы выявили значительный поток тепла на северном полюсе этого небесного тела. Они опровергли гипотезу о том, что выделение энергии ограничивается только южным полюсом спутника.
Исследователи обратили внимание, что ранее северный полюс считался геологически неактивным, в связи с чем до недавнего времени не проводились прямые измерения теплопотерь в этом месте.
«Понимание того, сколько тепла теряет Энцелад в глобальном масштабе, критически важно для определения возможности существования на нем жизни», — пояснил доцент Оксфордского университета Карли Хоуэтт.
По данным учёных, общие теплопотери спутника достигают 54 гигаватт, что сопоставимо с ожидаемым притоком энергии от приливных сил. Специалисты уточняют, что такой баланс доказывает то, что океан Энцелада может оставаться жидким на протяжении геологических эпох, создавая стабильную среду для зарождения жизни.
Сатурн имеет сотни спутников. Среди этих небесных тел Энцелад занимает шестое место по величине.
Напомним, 2 ноября стало известно, что космический аппарат «Кассини» передал на Землю недавно сделанные снимки сближения Сатурна с Энцеладом. Спутник представляет собой ледяной шар, под которым сформировался океан из жидкой воды.