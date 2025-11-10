Ричмонд
53 жителя Иркутской области заболели гриппом за прошедшую неделю

Показатель заболеваемости вирусными инфекциями ниже эпидпорога на 50,7%

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

53 жителя Иркутской области заболели гриппом за прошедшую неделю. А 11 844 человек обратились в больницу с признаками ОРВИ. Об этом КП-Иркутск сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области.

— Однако показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями по области находится ниже эпидпорога на 50,7%, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Лучший способ уберечься от гриппа — это сделать прививку. В Приангарье уже более 871 тысячи человек воспользовались этой возможностью, получив вакцину. Перед тем как сделать прививку, врач осмотрит и выяснит, есть ли какие-либо причины, по которым вакцинация нежелательна.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что запрет на вейпы поддержали 71% жителей Иркутска.