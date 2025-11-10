Омские антимонопольщики погрозили виртуальным пальчиком оператору мобильной связи

В процессе расследования дела, антмонопольщики установили, что спорные смс-сообщения передавались ПАО «МТС» абоненту в рамках договора, заключенного с ООО «МТС Рекламные технологии». Вывод был таким: компания могла проверить содержание рекламы перед ее распространением, не принимать к размещению рекламу, не соответствующую требованиям закона. По итогу омское УФАС признало действия ООО «МТС рекламные технологии» нарушающими требования закона рекламе, но в связи с устранением нарушения предписание компании не выдавалось.