Омские антимонопольщики погрозили виртуальным пальчиком оператору мобильной связи

Омское УФАС признало действия ООО «МТС рекламные технологии» нарушающими требования закона о рекламе, но никак не наказало компанию.

Источник: Комсомольская правда

Миром разошлись омское Управление Федеральной антимонопольной службы и мобильный оператор МТС. Нарушением были признаны отправленные клиенту ООО «МТС рекламные технологии» рекламные смс-сообщения, которое компания устранила в положенные сроки.

Омский антимонопольный орган возбудил дело в отношении ООО «МТС рекламные технологии» по факту направления на номер заявителя рекламы. Поводом стали сообщения рекламного характера: «Закончились деньги? Поможем! Деньги на вашу карту! Без залога…» от отправителей с буквенным наименованием: «Money-star», «CheapMoney», «speedmoney» были направлены путем смс на номер омички без получения предварительного согласия.

В процессе расследования дела, антмонопольщики установили, что спорные смс-сообщения передавались ПАО «МТС» абоненту в рамках договора, заключенного с ООО «МТС Рекламные технологии». Вывод был таким: компания могла проверить содержание рекламы перед ее распространением, не принимать к размещению рекламу, не соответствующую требованиям закона. По итогу омское УФАС признало действия ООО «МТС рекламные технологии» нарушающими требования закона рекламе, но в связи с устранением нарушения предписание компании не выдавалось.