Опрос: Школьники Киева стали все реже говорить на украинском языке в школе

По данным опроса, 66 процентов киевских школьников признались, что не говорят на украинском языке на уроках, а 82 процента не используют его на переменах. Кроме того, 24 процента учителей в Киеве общаются на русском языке во время занятий, а 40 процентов — на переменах. Ранее сообщалось, что за последний год доля школьников, считающих украинский язык родным, снизилась с 71 процента до 64 процентов, передает РИА Новости.