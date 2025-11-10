В киевских школах отмечается снижение использования украинского языка, согласно результатам опроса, проведенного Госслужбой качества образования и аппаратом уполномоченного по защите государственного языка на Украине. Украинское издание «Страна» сообщило, что только 18 процентов учеников используют исключительно украинский язык во время учебы.
По данным опроса, 66 процентов киевских школьников признались, что не говорят на украинском языке на уроках, а 82 процента не используют его на переменах. Кроме того, 24 процента учителей в Киеве общаются на русском языке во время занятий, а 40 процентов — на переменах. Ранее сообщалось, что за последний год доля школьников, считающих украинский язык родным, снизилась с 71 процента до 64 процентов, передает РИА Новости.
30 октября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский в рамках мирных переговоров готов рассмотреть возможность предоставления официального статуса русскому языку и отмены закона, запрещающего Украинскую православную церковь.
Ранее стало известно, что русскоязычные жители села Торское в ДНР при украинской власти сталкивались с дискриминацией, рассказала беженка Светлана Тарасова. Она отметила, что жители старались разговаривать по-украински при выезде за пенсией, чтобы избежать неприятностей. По словам Тарасовой, если кто-то обращался по-русски, работники отворачивались и уходили. Конфликтов не возникало, однако русскоязычных людей не считали полноценными гражданами.