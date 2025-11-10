Жизнь оборвалась в 23 года: в Башкирии простились с молодым парнем

В башкирском городе Кумертау 8 ноября состоялась церемония прощания с 23-летним Артемом Вахрушиным. Проводить молодого человека в последний путь пришли родные, близкие, представители местной администрации и неравнодушные жители.
Артем роился 17 мая 2002 года. После школы учился в горном колледже. В 2020-м парня призвали на срочную службу: оно проходил её в учебном центре Сухопутных войск в должности электрика-моториста. В ноябре 2023 года Вахрушин подписал контракт с Минобороны для участия в специальной военной операции: там он был сапером взвода беспилотных летательных аппаратов разведывательной десантной роты. 20 октября текущего года Артем, выполняя боевую задачу, погиб. Это случилось в селе Полтавка Краматорского района Донецкой Народной Республики.
Фото: мэрия Кумертау.
По словам местных жителей, у погибшего осталась супруга. В городской администрации также добавили, что все мужчины из семьи Вахрушиных являются участниками специальной военной операции.
