Жизнь оборвалась в 23 года: в Башкирии простились с молодым парнем

Артем роился 17 мая 2002 года. После школы учился в горном колледже. В 2020-м парня призвали на срочную службу: оно проходил её в учебном центре Сухопутных войск в должности электрика-моториста. В ноябре 2023 года Вахрушин подписал контракт с Минобороны для участия в специальной военной операции: там он был сапером взвода беспилотных летательных аппаратов разведывательной десантной роты. 20 октября текущего года Артем, выполняя боевую задачу, погиб. Это случилось в селе Полтавка Краматорского района Донецкой Народной Республики.