Верховный суд разрешил наказывать обоих участников драки даже при самообороне

Суд рассмотрел жалобу жителя Благовещенска, которого оштрафовали на пять тысяч рублей по статье о побоях (статья 6.1.1 КоАП). Оспаривая наказание, мужчина утверждал, что его действия были самообороной, подкрепляя это тем фактом, что второй участник драки также привлечен к ответственности. Он заявлял, что лишь отодвигал оппонента «ладошкой руки».