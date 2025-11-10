Верховный суд разрешил наказывать обоих участников драки даже при самообороне

Верховный суд России разъяснил, что к административной ответственности могут быть привлечены обе стороны конфликта, переросшего в драку. Это решение было закреплено в постановлении коллегии по делам об административных правонарушениях.
Суд рассмотрел жалобу жителя Благовещенска, которого оштрафовали на пять тысяч рублей по статье о побоях (статья 6.1.1 КоАП). Оспаривая наказание, мужчина утверждал, что его действия были самообороной, подкрепляя это тем фактом, что второй участник драки также привлечен к ответственности. Он заявлял, что лишь отодвигал оппонента «ладошкой руки».
Однако суд постановил, что действия заявителя носили активный, а не оборонительный характер. Высшая инстанция уточнила: привлечение оппонента к ответственности никак не освобождает от нее самого заявителя. Суд оставил наказание в силе, заключив, что «обоюдное причинение телесных повреждений не исключает привлечение к установленной законом ответственности каждого из виновных», передает РИА Новости.
Ранее депутаты партии СРЗП выступили с инициативой отмены сроков давности для преступлений, совершенных серийными убийцами. Таким образом предлагается исключить возможность освобождения виновных лиц от уголовной ответственности по причине истечения установленных законом временных рамок.