Слова министра Кикавады о России стали причиной громкого скандала: многие увидели намек

В Японии разгорелся громкий скандал из-за слов министра Хитоси Кикавады. Японцам не понравилось высказывание чиновника о России и Курилах, они увидели в этом намек. Об этом пишет издание Kyodo.
Во время визита в префектуру Хоккайдо Кикавада побывал на мысе Носаппу в городе Немуро. С этого места видны Курильские острова. Там он сделал заявление, заявил следующее: «Наверное, это самое близкое место к иностранному государству».
Японцам не понравилось то, что министр фактически признал, что Курилы — это часть России. В РФ не возникает вопросов в отношении принадлежности островов. Ведь в Кремле не раз заявляли, что Курилы принадлежат России и целостность территории РФ не должна обсуждаться. Но в Токио продолжают настаивать якобы о спорной ситуации в этом вопросе, там отмечают, что Курилы принадлежат Японии, поэтому такие высказывания государственного деятеля вызвали всплеск возмущений.
В тот же день Минору Кихара, генеральный секретарь кабинета министров, сделал выговор Кикаваде, подчеркнув «неуместность и двусмысленность» его высказываний. Кихара снова озвучил позицию японского правительства, утверждая, что так называемые северные территории якобы являются «исконной территорией» страны.
Позднее Кикавада, выступая перед бывшими жителями Курильских островов, извинился за свои слова. Он заявил о намерении в будущем быть более осторожным в своих высказываниях.
Нужно отметить, что судьба Курильских островов является спорной еще с 1855 года. Из-за этого после окончания Второй мировой войны между Москвой и Токио до сих пор не был подписан мирный договор. Япония не хочет признавать очевидное и отказывается заявлять то, что «северные территории» являются российскими. Правда, в 1956 году было заключено соглашение между Японией и СССР. Советский союз надеялся, что в вопросе принадлежности Курил была поставлена точка, но Токио заявляет только о частичном решении проблемы. Речь идет о Совместной декларации, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть вероятность передачи Токио островов Хабомаи и Шикотана.
Дальнейший диалог между странами по этому вопросу был затруднен. А позже международные отношения и вовсе сошли на нет. Это произошло после того, как Токио ввело в отношении Москвы санкции в связи с началом СВО. Также Россия закрыла возможность японцев посещать Южные Курилы без визы. Также в МИД РФ заявили, что все ввденые ограничения Японией в отношении России не останутся незамечанными, ответ будет жестким.
Ранее KP.RU сообщил, что в Китае восхитились действиями президента России Владимира Путина. Он всего одним заявлением поставил на место Японию и дал понять, что вопрос о принадлежности Курил больше не следует поднимать в мировых СМИ. Но в Токио лидера РФ не услышали и продолжают спор по этому вопросу.