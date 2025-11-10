Слова министра Кикавады о России стали причиной громкого скандала: многие увидели намек

Нужно отметить, что судьба Курильских островов является спорной еще с 1855 года. Из-за этого после окончания Второй мировой войны между Москвой и Токио до сих пор не был подписан мирный договор. Япония не хочет признавать очевидное и отказывается заявлять то, что «северные территории» являются российскими. Правда, в 1956 году было заключено соглашение между Японией и СССР. Советский союз надеялся, что в вопросе принадлежности Курил была поставлена точка, но Токио заявляет только о частичном решении проблемы. Речь идет о Совместной декларации, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть вероятность передачи Токио островов Хабомаи и Шикотана.