Всем пенсионерам проиндексируют выплаты: когда и на сколько увеличится пенсия

Российские пенсионеры скоро получат повышенные выплаты. Индексация пенсий определена на январь 2026 года. Размер выплат увеличат на 7,6%. С таким напоминанием выступила депутат Госдумы Светлана Бессараб, транслирует «Лента.ру».
Парламентарий сообщила, что в РФ всего 43 миллиона пенсионеров. Каждому из них в обязательном порядке поднимут размер выплаты. Так, например, повысится и страховая пенсия. Ее получают 38 миллионов россиян.
«Следующее повышение ждет получателей социальных пенсий с 1 апреля 2026 года на 6,8 процента, и, наконец, 1 октября будут повышены военные пенсии, пенсии бывшим работникам силовых структур», — добавила депутат ГД.
Парламентарии также планируют ввести надбавку к окладу для сотрудников МВД. При этом стаж работы должен составлять не менее 20 лет.