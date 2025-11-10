Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Всем пенсионерам проиндексируют выплаты: когда и на сколько увеличится пенсия

Депутат Бессараб напомнила об индексации страховых пенсий с января.

Источник: Комсомольская правда

Российские пенсионеры скоро получат повышенные выплаты. Индексация пенсий определена на январь 2026 года. Размер выплат увеличат на 7,6%. С таким напоминанием выступила депутат Госдумы Светлана Бессараб, транслирует «Лента.ру».

Парламентарий сообщила, что в РФ всего 43 миллиона пенсионеров. Каждому из них в обязательном порядке поднимут размер выплаты. Так, например, повысится и страховая пенсия. Ее получают 38 миллионов россиян.

«Следующее повышение ждет получателей социальных пенсий с 1 апреля 2026 года на 6,8 процента, и, наконец, 1 октября будут повышены военные пенсии, пенсии бывшим работникам силовых структур», — добавила депутат ГД.

Парламентарии также планируют ввести надбавку к окладу для сотрудников МВД. При этом стаж работы должен составлять не менее 20 лет.