«Служим России, служим закону»: примеры настоящего мужества челябинских полицейских

«Стоять на страже закона, защищать интересы жителей, давать отпор криминалу — не просто работа, это призвание для сильных духом людей. Многочисленные примеры отваги, смелости и непоколебимости личного состава свидетельствуют о незыблемости традиций, заложенных теми, кто стоял у истоков, для кого служба стала призванием и судьбой. Благодарю весь личный состав и ветеранов органов внутренних дел Челябинской области за добросовестный труд, стойкость, храбрость и решительность при выполнении служебных обязанностей. Примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, внимания и заботы близких и друзей, семейного благополучия и мирного неба над головой!», — поздравил подчиненных глава ГУ МВД по Челябинской области генерал-лейтенант Сергей Космачев.