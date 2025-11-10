Студенты белорусских вузов и колледжей получат льготы в Перми

В Перми студенты белорусских вузов, а также средних учебных заведений смогут пользоваться общественным транспортом по льготным проездным. С такой инициативой в городскую думу вышел глава Перми Эдуард Соснин. Он предлагает внести изменения в действующий нормативный акт, который регулирует предоставление льгот на проезд.