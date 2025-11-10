Два майора возглавили ОМВД в ЯНАО накануне Дня сотрудника МВД

Глава района Иван Сакал, впоследствие ставший депутатом Заксобрания, отмечал Сарайкова благодарностью в 2021 году. Последний тогда был оперуполноченным уголовного розыска и носил погоны капитана полиции. Уже в середине ноября 2021 года Сарайков получает звание майора полиции, в котором служит четыре года. Врио начальника ОМВД «Приуральское» он стал в июне текущего года, а накануне Дня сотрудника МВД избавился от этой приставки.