Экономист назвал пять способов набрать баллы для высокой пенсии

По его словам, пенсионные баллы можно набрать не только за период работы, но и за «нестраховые» периоды, к которому относится отпуск по уходу одного из родителей за каждым ребенком до полутора лет. По уходу за первым ребенком можно получить 1,8 балла за год, за вторым — 3,6 балла, а за третьим и четвертым — по 5,4 балла в год.