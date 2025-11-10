Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины систематически обстреливают гражданские объекты на российской территории, совершая порядка 3,5 тысяч атак еженедельно. Отдельно представитель МИД отметил удары украинских боевиков по плотине Белгородского водохранилища. Он заявил, что такие действия нарушают международное право и конвенцию, запрещающую использование опасных техногенных объектов для нанесения ущерба гражданскому населению. Украина использует такие объекты для своих целей, не считаясь с последствиями.