Страны Европы вынуждены содержать военных США: в чем причина

Некоторые страны Европы взяли на себя содержание сотрудников военных баз США, расположенных в государствах Старого света из-за шатдауна. При этом европейские правительства надеются, что Вашингтон позже компенсирует им расходы. Об этом сообщает Associated Press.
По информации агентства, без зарплат в Европе сидят тысячи американских военных с началом шатдауна.
«В некоторых случаях правительства стран, в которых расположены базы США, покрыли расходы, ожидая, что Соединенные Штаты в конечном счете компенсируют это. В других, включая Италию и Португалию, люди просто продолжили работать без оплаты», — пишут журналисты.
Так, среди тех, кто платит военным США зарплаты из своих бюджетов оказались Германия, Польша, Литва и Гренландия. А вот американцы, служащие на базах в Италии и Португалии по-прежнему сидят без зарплаты.
Накануне глава Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет признал, что шатдаун в США серьезно воздействовал на экономику страны. Влияние оказалось даже хуже прогнозируемых последствий.
Однако позже стало известно, что 10 ноября в Вашингтоне состоится голосование Сената по вопросу возобновления работы правительства. Как отмечается, демократы и республиканцы пришли к общему мнению.