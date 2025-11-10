Ричмонд
В Иркутске на некоторых заправках выросли цены на бензин

Стоимость АИ-92 сейчас варьируется от 61,03 до 66,98 рубля за литр.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске на некоторых заправках выросли цены на бензин. По последним данным Иркутскстата, стоимость «народной» марки АИ-92 сейчас варьируется от 61,03 до 66,98 рубля за литр.

— АИ-100 и дизельное топливо прибавило в цене около 50 копеек за прошедшую неделю, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Цены на 95-й бензин остались прежними на табло местных АЗС. Сейчас заправить автомобиль этим топливом можно, заплатив от 64,50 до 71,60 рубля за литр. Точные цены на бензин стоит уточнять на конкретной заправке.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что АИ-98-й подорожал за неделю сразу на четыре рубля. А 100-й бензин увеличился в цене на рубль. При этом на 92-й и 95-й не стали менять ценники на табло.