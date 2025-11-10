Таблетка от смерти: геронтолог рассказал, как прожить на 15 лет больше

В погоне за долголетием человечество испокон веков искало волшебную таблетку. Сегодня рынок антиэйдж-медицины предлагает множество решений — от БАДов до экспериментальных терапий.
Но что по-настоящему эффективно и научно обоснованно? На этот вопрос в беседе с aif.ru ответил врач-невролог, гериатр и нейрофизиолог Валерий Новоселов, сообщив, что есть очевидные и неочевидные способы продлить себе жизнь.
Фундамент долголетия: что работает всегда.
Специалист напомнил о базовых принципах, без которых говорить о здоровом долголетии бессмысленно.
К очевидным, по словам специалиста, относятся: правильное питание, отказ от вредных привычек, здоровый сон, полноценная физическая активность. Это краеугольные камни, на которых строится наше здоровье.
Однако современная наука позволяет выйти за рамки привычных рекомендаций и заглянуть в будущее.
Прорывной метод: дополнительно 10−15 лет здоровой жизни.
Главной темой разговора стал один из неочевидных, но крайне перспективных способов продления жизни.
«Среди неочевидных способов один из интересных — это прерывистая нормобарическая гипокситерапия. Этот механизм меняет работу всего нашего метаболизма на генетическом уровне, эпигенетическом уровне, метаболическом уровне. Это может дать дополнительно 10−15 лет активной жизни, и самое главное — здоровой жизни», — отметил эксперт.
Что же это за сложно произносимый метод? Прерывистая нормобарическая гипокситерапия — это немедикаментозный метод профилактики, лечения и реабилитации в медицине, который заключается в чередующемся вдыхании воздуха с пониженным содержанием кислорода при нормальном парциальном давлении кислорода и атмосферного воздуха с обычным содержанием кислорода.
Проще говоря, это тренировка организма умеренным кислородным голоданием, которая запускает мощные адаптационные и оздоровительные процессы.
Нобелевская премия как подтверждение эффективности.
Важность этого механизма подтверждается высшей научной наградой. Новоселов отметил, что в 2019 году за открытие по этой теме Нобелевскую премию по физиологии или медицине присудили ученым из США и Великобритании — Уильяму Кэлину-младшему, Греггу Семензу и Питеру Рэтклиффу.
Они проводили исследование того, как клетки реагируют и адаптируются к изменению уровня кислорода в окружающей среде. Их работа заложила научный фундамент для понимания того, как гипоксия влияет на клеточный метаболизм и даже экспрессию генов.
Почему одной таблетки для долголетия не существует?
В противовес сложным методам терапии, мир регулярно потрясают новости о создании «таблеток от старости». Напомним, ранее стало известно, что китайский стартап Lonvi Biosciences, специализирующийся в области медицины долголетия, разрабатывает таблетки для продления жизни от 100 до 120 лет.
Лекарство против старения содержит экстракт виноградных косточек, которые давно пользуются популярностью как здоровая пища на Западе и в традиционной китайской медицине.
Однако Валерий Новоселов относится к таким заявлениям скептически и объясняет, почему универсального решения быть не может.
«У нас 240 видов клеток. Одни клетки делятся, другие — нет. К последним, например, относятся клетки мозга. Вот на них подействовать очень тяжело, даже с помощью того вещества, который выделяют из виноградных косточек. Перевести те исследования, которые проводятся, полностью на человека нельзя, потому что клетки мозга хорошо защищены. Кроме того, нельзя лишь одним методом воздействовать на все виды клеток», — отметил врач.
Воздействовать на весь организм для продления жизни только одним способом невозможно, подчеркнул эксперт.
Главная проблема: не годы, а качество жизни.
Специалист обращает внимание на ключевую проблему, которую часто упускают из виду в гонке за годами. По словам специалиста, есть и еще одна проблема, с которой могут столкнуться люди — необходимость своевременного ухода за пожилыми людьми.
«Я приветствую любые усилия, которые позволят человеку жить дольше. Это очень важно. Однако стоит обратить внимание на то, что последние годы мы живем в болезнях и немощи. Вот самая большая проблема. Состояние пожилых людей зачастую зависит от помощи их родственников. И в итоге доживание до этих 120 лет определяется не таблетками для долголетия, а усилиями родственников, которые ухаживают, кормят, меняют памперсы», — добавил специалист.
Именно поэтому, подчеркивает Новоселов, главная цель — это не просто продлить жизнь, а продлить ее активную и здоровую фазу, когда человек самостоятелен и полон сил.
Почему Трамп засыпает на встречах?
Яркой иллюстрацией проблем, связанных со старением, врач считает состояние известных публичных персон. По его словам, состояние президента США Дональда Трампа, который заснул во время встречи в Овальном кабинете, будет ухудшаться до конца его президентского срока.
Напомним, ранее телеканал CNN сообщил, что Трамп заснул во время встречи. Пресс-служба калифорнийского губернатора Гэвина Ньюсома сопроводила соответствующие фотографии комментарием: «Сонный Дон вернулся». При этом администрация американского президента поспешила заверить, что Трамп не засыпал.
Примечательно, что это не единичный случай. В сентябре сообщалось, что Трамп заснул на Открытом чемпионате США по теннису.
Новоселов дает этому физиологическое объяснение: «Ему 79 лет. По всемирной классификации, человек старше 75 и до 89 лет включительно считается стариком. То, что старик засыпает, это нормальное явление. Кроме того, нагрузка у президента США колоссальная. Еще один момент — это то, что процессы возбуждения у него преобладают над процессами торможения. Отсюда все его громкие заявления. Это тоже свидетельствует о не самом здоровом мозге».
Новоселов подчеркнул, что сейчас нагрузка Трампа не соответствует его возрасту, что может еще больше ухудшить его состояние.
Как отсрочить старость.
Таким образом, секрет долголетия не в одной чудо-таблетке, а в комплексном и грамотном подходе. Он включает в себя как проверенные временем основы ЗОЖ, так и инновационные методы, подобные гипокситерапии, которые воздействуют на организм на глубинном уровне.
Главное — стремиться не просто к увеличению количества прожитых лет, а к сохранению бодрости тела и ясности ума до глубокой старости, чтобы жизнь оставалась полноценной и независимой.