«Будьте бдительны»: на территории Башкирии объявлен режим «Беспилотная опасность»

Сегодня утром, 10 ноября, на территории всей Башкирии объявили режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщил председатель Государственного комитета региона по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.
Он призвал всех жителей немедленно покинуть открытые участки улиц и не подходить к окнам в помещениях. Также введены ограничения на работу воздушного транспорта.
В связи с объявленным режимом аэропорт «Уфа» временно приостановил прием и отправку воздушных судов. ГК ЧС призывает граждан сохранять спокойствие, быть бдительными и строго следовать официальным рекомендациям.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.