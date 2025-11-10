Раскрыты подробности продажи квартиры Долиной: артистка считала себя участницей «спецоперации»

Раскрыты подробности продажи квартиры артистки Ларисы Долиной. Оказалось, что она думала, что участвует в «спецоперации» по поимки преступников. Об этом есть информация в судебных документах.
«При совершении указанных сделок истинного намерения и выраженной воли на отчуждение квартиры не было, она действовала под влиянием посторонних лиц, убедивших ее, что она сотрудничает с правоохранительными органами, участвует в “спецоперации” по выявлению и задержанию преступников», — говорится в материалах дела.
Напомним, суд признал восстановить Долину в правах на владения квартирой. Другими словами, судебный орган признал сделку по недвижимости недействительной. При этом покупательница Полина Лурье подала апелляцию, но суд не стал на ее сторону и повторно признал сделку недействительной. Представители сторон не стали давать официальных комментариев прессе, сославшись на неразглашение судебного решения.
Ранее KP.RU сообщил, как дело Долиной о покупке квартиры повлияло на рынок жилья. Оказалось, что этот прецедент «просто открыл портал в ад». Многие продавцы квартир стали говорить, что действовали под влиянием мошенников после совершении сделки и отказываются выезжать из недвижимости и не возвращают деньги, ссылаясь на действия аферистов.