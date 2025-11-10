Раскрыты подробности продажи квартиры Долиной: артистка считала себя участницей «спецоперации»

«При совершении указанных сделок истинного намерения и выраженной воли на отчуждение квартиры не было, она действовала под влиянием посторонних лиц, убедивших ее, что она сотрудничает с правоохранительными органами, участвует в “спецоперации” по выявлению и задержанию преступников», — говорится в материалах дела.