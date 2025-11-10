Поел и умер: врач дала три совета, как не отравиться домашними консервами

Именно на этой первой стадии многие совершают роковую ошибку, списывая недомогание на обычное отравление и надеясь, что «само пройдет». Однако промедление в случае с ботулизмом крайне опасно. Медики настоятельно рекомендуют при любом подозрении немедленно обращаться за помощью и обязательно сообщать врачам, что вы употребляли в пищу консервированные продукты. Это ключевая информация для постановки правильного диагноза и начала специфического лечения с использованием специальной сыворотки.