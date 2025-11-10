В России предложили сделать бесплатным проезд в общественном транспорте детям до 14 лет

Проезд в общественном транспорте для детей до 14 лет должен быть бесплатным. Такое мнение в интервью ТАСС выразил замсекретаря ОП РФ Владислав Гриб.
Общественник признался, что не понимает, как можно штрафовать ребенка 7−12 лет за безбилетный проезд.
«Лучше немножко увеличить тарифы для взрослых, но дети пусть ездят бесплатно», — сказал Гриб.
Ранее в Госдуме предложили сделать бесплатным проезд в общественном транспорте для родителей с детьми до трех лет. Эта социальная мера будет актуальной, поскольку в последние годы тарифы на городской пассажирский транспорт растут даже быстрее доходов граждан.
Кроме того, российские парламентарии предлагали сделать бесплатным также проезд и для учащихся СПО и ВУЗов.