В России предложили сделать бесплатным проезд в общественном транспорте детям до 14 лет

Ранее в Госдуме предложили сделать бесплатным проезд в общественном транспорте для родителей с детьми до трех лет. Эта социальная мера будет актуальной, поскольку в последние годы тарифы на городской пассажирский транспорт растут даже быстрее доходов граждан.