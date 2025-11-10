Жители Башкирии жалуются на сбой в работе мобильного интернета

Сегодня утром, 10 ноября, в Уфе и других городах Башкирии произошел сбой в работе мобильного интернета. Согласно данным сервиса Downdetector, число жалоб на связь начало стремительно расти около 07:45 по местному времени.
По предварительной информации, работа мобильного интернета могла быть приостановлена из соображений безопасности. Как ранее объяснял Telegram-канал «Объясняем. Башкортостан», сотовые вышки могут использоваться для наведения беспилотных летательных аппаратов, поскольку координаты легко отслеживаются по сигналу. Периодическое отключение мобильного интернета затрудняет наведение дронов.
Напомним, сегодня утром на территории всей Башкирии объявили режим «Беспилотная опасность». Аэропорт «Уфа» временно приостановил прием и отправку воздушных судов.
