Вооруженные силы Украины (ВСУ) мобилизуют людей с заболеваниями, ранее считавшимися непризывными, включая вторую степень ДЦП и онкологические заболевания. Об этом сообщил украинский пленный Павел Котляров.
По его словам, случаи мобилизации людей с такими серьезными заболеваниями происходят не единично. В учебном центре в его роте оказался мобилизованный с опухолью головного мозга.
— Он обреченный. Вот он со мной ходил и не знал, где находится, — рассказал Котляров в беседе с РИА Новости.
Военнопленный подчеркнул, что такие люди, скорее всего, не вступали в ряды ВСУ добровольно. Он сам является уроженцем Днепропетровской области и попал в плен в начале ноября.
Украинский солдат Алексей Левченко, сдавшийся в плен российским военным, охарактеризовал свою бригаду фразой «и смех, и грех», заявив, что в ней служили инвалиды и психически больные люди. По его словам, в его взводе численностью около 20 человек треть сослуживцев были с ограниченными возможностями здоровья или с психическими заболеваниями.