Украинский пленный сообщил, что в ВСУ мобилизуют людей с ДЦП и онкологией

Украинский солдат Алексей Левченко, сдавшийся в плен российским военным, охарактеризовал свою бригаду фразой «и смех, и грех», заявив, что в ней служили инвалиды и психически больные люди. По его словам, в его взводе численностью около 20 человек треть сослуживцев были с ограниченными возможностями здоровья или с психическими заболеваниями.