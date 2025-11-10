Спецпредставитель президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными государствами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что корпорацией BBC даже после смены руководства управляет правительство Британии.
Он уточнил, что британские власти поддерживают разжигание вооружённых конфликтов, массовую миграцию, а также «цифровые паспорта».
«Будут ли новые боссы BBC и лучше? BBC по-прежнему управляется правительством, продвигающим массовую миграцию, разжигание войны, цифровые удостоверения личности и досрочное освобождение заключённых», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X*.
Он отметил, что новое руководство британской корпорации, скорее всего, «приложит больше усилий, чтобы не попадаться на слишком явных искажениях фактов».
Напомним, накануне Белый дом обвинил BBC в фальшивых новостях о президенте Соединённых Штатов Дональде Трампе. В этот же день гендиректор корпорации BBC Тим Дэйви оставил пост на фоне скандала с подделкой речи Трампа.
Ранее сообщалось, что Трамп обвинил журналистов BBC в попытке повлиять на исход выборов президента Соединённых Штатов.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.