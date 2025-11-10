Ричмонд
В Иркутской области уменьшилось число пациентов в ВИЧ-инфекцией

На наличие инфекции протестировано на 59 тысяч человек больше, чем годом ранее.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области с начала года число пациентов в ВИЧ-инфекцией уменьшилось на 14% по сравнению с 2024 годом. Об этом КП-Иркутск сообщили в Центре СПИД региона. При этом на наличие инфекции протестировано на 59 тысяч человек больше, чем годом ранее.

— Данные о том, что за пять месяцев в стране вырос этот показатель, носят только промежуточный характер, — заявил главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Алексей Мазус.

Эксперты ожидают, что к концу 2025 года продолжится тенденция к снижению случаев ВИЧ-инфекции в стране, которая уже достигла рекордно низкого уровня.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что 53 жителя Приангарья заболели гриппом за прошедшую неделю. А 11 844 человек обратились в больницу с признаками ОРВИ.