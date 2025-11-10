В Иркутской области уменьшилось число пациентов в ВИЧ-инфекцией

В Иркутской области с начала года число пациентов в ВИЧ-инфекцией уменьшилось на 14% по сравнению с 2024 годом. Об этом КП-Иркутск сообщили в Центре СПИД региона. При этом на наличие инфекции протестировано на 59 тысяч человек больше, чем годом ранее.